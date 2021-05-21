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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Колесо времени» от Amazon получило досрочное продление на второй сезон

Потоковый сервис Amazon продемонстрировал всю серьёзность намерений в отношении одного из самых многообещающих своих проектов — эпического фэнтези «Колесо времени». Сериал с Розамунд Пайк до сих пор не обзавёлся датой выхода, но получил кое-что поважнее — досрочное продление на второй сезон.

Экранизация культового книжного цикла Роберта Джордана расскажет о Морейн Дамодред (Пайк) из могущественного женского ордена Айз Седай, которая отправляется в опасное путешествие с необычными попутчиками. Она верит, что один из них — воплощение великого человека, которому пророчеством уготована особая судьба — спасти или погубить человечество.

Актёрский состав сериала Рейфа Джадкинса также включает Мадлен Мэдден, Барни Харриса, Маркуса Рутерфорда, Джоша Страдовски, Майкла Макэлхаттона, Дэрил Маккормака, Софи Оконедо и Дэниела Хенни.

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Колесо времени
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