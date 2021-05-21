Студия Polygon Pictures экранизирует американский комикс про пилотов гигантских роботов, сражающихся против инопланетян

Японская студия Polygon Pictures продолжит сотрудничество со стриминговым гигантом Netflix. Студия, ответственна за «Рыцарей „Сидонии“», «Блейм!» и трилогию «Трансформеры. Война за Кибертрон», снимет для Netflix анимационный сериал «Мехакадеты» (Mech Cadets) по американскому комиксу Mech Cadet Yu. Серию комиксов из 12 выпусков для издательства Boom! Studios создали сценарист Грег Пак («Планета Халка») и художник Такеси Миязава. Производством адаптации займутся Polygon Pictures, Boom! Studios, а также сценарист и исполнительный продюсер Аарон Лам.

Сериал «Мехакадеты» выйдет в 2023 году.

Пятьдесят лет назад на Землю напали ужасные инопланетяне, но на помощь людям пришли из космоса гигантские роботы Робомеха. Раз в год эти роботы выбирают кадетов из элитной военной академии, вместе с которыми они будут защищать Землю. Парень по имени Стэнфорд Ю работает уборщиком в академии, но всю жизнь он мечтал только о том, чтобы стать пилотом Робомеха. И однажды Стэнфорд получает свой шанс, когда один робот из космоса выбирает его своим пилотом. Уборщика принимают в академию, что не нравится другим кадетам. Но Стэнфорду и остальным кадетам придётся отбросить все личные разногласия и работать вместе как одна команда, чтобы защитить человечество от нового вторжения инопланетян.

В будущем на Netflix выйдут заключительная часть трилогии «Трансформеры. Война за Кибертрон» и второй сезон сериала «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона» от Polygon Pictures.