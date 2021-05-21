«Как мы сняли главный сериал весны» — на START вышел фильм о съёмках «Вампиров средней полосы»

Видеосервис START опубликовал получасовой фильм о создании сериала «Вампиры средней полосы», который рекомендуется к просмотру всем, кому полюбилась мистическая драма о смоленских кровопийцах. Создатели и актёры во всех подробностях рассказывают о рождении проекта от задумки до последнего съёмочного дня первого сезона.

Фильм рассказывает, чем и как вдохновлялись авторы, показывает разницу между пилотным эпизодом и окончательной версией сериала, а также раскрывает, как съёмочная команда пережила карантин, как выстраивались и снимались самые сложные сцены, как проходил кастинг и много другой интересной информации. Скучно уж точно не будет.