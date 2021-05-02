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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Юрий Стоянов и его клыкастое семейство приглашают за кулисы сериала «Вампиры средней полосы»

Стриминговый сервис START в преддверии финала первого сезона выпустил ролик о создании «Вампиров средней полосы», где режиссёр Антон Маслов и участники основного актёрского состава рассказывают о своих персонажах и трудовых буднях. Спойлер: они и за кадром ведут себя как семья.

В ролике засветились Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Артём Ткаченко, Ольга Медынич и Михаил Гаврилов. Последняя серия первого сезона выходит на экраны 6 мая.

Многосерийная мистическая драма, на днях получившая продление, рассказывает о семье смоленских вампиров, в чью тихую жизнь под прикрытием врываются большие перемены, грозящие главным героям смертельными неприятностями.

Теги
ВидеоВампиры средней полосы
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