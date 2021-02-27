Бессмертный дед Юрий Стоянов и его клыкастая «семейка» в трейлере комедии «Вампиры средней полосы»

Не судите людей по клыкам и не путайте фигню с традицией. Видеосервис START опубликовал полноценный трейлер комедийного детектива «Вампиры средней полосы» и заодно сообщил дату премьеры — сериал о современных вурдалаках стартует 18 марта.

В Смоленске непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи живут вампиры во главе со старейшим кровососом Святославом Вернидубовичем (Стоянов). Живут мирно, никого не трогают, людей не убивают, но когда в округе начинают находить обескровленные трупы, а в город наведывается следователь из Москвы, жизнь мирных кровососов оказывается под угрозой.

В сериале также снимаются Артём Ткаченко, Екатерина Кузнецова, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Глеб Калюжный и другие. Первый сезон снял Антон Маслов («Отель „Элеон“»).