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Дедушка-вампир Юрий Стоянов и его кровососущая семья в тизере комедии «Вампиры средней полосы»

Гости города Смоленска, будьте осторожны! На улицах рыщут любители человеческой крови. Видеосервис START выпустил тизер многосерийного комедийного детектива «Вампиры средней полосы». Премьера сериала состоится весной, но пока без точной даты.

Основные события разворачиваются в Смоленске, где непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи живут вампиры во главе со старейшим кровососом Святославом Вернидубовичем (Стоянов). Живут мирно, никого не трогают, людей не убивают, но когда в округе начинают находить обескровленные трупы, а в город наведывается следователь из Москвы, жизнь мирных кровососов оказывается под угрозой.

В сериале также играют Артём Ткаченко, Екатерина Кузнецова, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Глеб Калюжный и другие. Первый сезон срежиссировал Антон Маслов («Отель „Элеон“»).

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Видео Вампиры средней полосы
 21 октябряЮрий Стоянов заменил Михаила Ефремова в роли деда-вампира в сериале «Вампиры средней полосы»
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