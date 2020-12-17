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Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 441: Анонсы Marvel и гибридная схема Warner Bros.

За прошедшие две недели компания Warner Bros. сумела рассориться со всеми киноделами и прочими важными людьми Голливуда; Кристофер Нолан и Дени Вильнёв высказались против одновременного релиза фильмов в кинотеатрах и на HBO Max; онлайн-презентация Disney Investor Day 2020 оказалась богата на анонсы — представлена четвёртая фаза киновселенной Marvel, сериалы по «Звёздным войнам» и эксклюзивный контент для Disney+; где искать миллионы удалённых видео с Pornhub; самые ожидаемые лесбийские ремейки; обсуждаем чересчур приземлённый супергеройский фильм «Заклятый враг».

 
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