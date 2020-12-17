Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 441: Анонсы Marvel и гибридная схема Warner Bros.

За прошедшие две недели компания Warner Bros. сумела рассориться со всеми киноделами и прочими важными людьми Голливуда; Кристофер Нолан и Дени Вильнёв высказались против одновременного релиза фильмов в кинотеатрах и на HBO Max; онлайн-презентация Disney Investor Day 2020 оказалась богата на анонсы — представлена четвёртая фаза киновселенной Marvel, сериалы по «Звёздным войнам» и эксклюзивный контент для Disney+; где искать миллионы удалённых видео с Pornhub; самые ожидаемые лесбийские ремейки; обсуждаем чересчур приземлённый супергеройский фильм «Заклятый враг».

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0 — ожидаем 5 голосов Поддержите подкаст на Patreon Собрано $1338 из $1350 Ближайшая цель: Начнём записывать подкасты на видеокамеру, собравшись в одном месте. Начнём записывать подкасты на видеокамеру, собравшись в одном месте. Все цели Поддержать Содержание 02:21 — Благодарим наших спонсоров 05:58 — Режиссёр «Района № 9» успел за прошедшее лето снять сверхъестественный ужастик 07:45 — Кристофер Нолан и Дени Вильнёв против HBO Max 22:39 — «Каро Премьер» больше не официальный дистрибьютор Warner Bros. в России 28:25 — Джадд Апатоу переживает за работающих на Warner Bros. киношников 37:07 — WarnerMedia завершила расследование по делу Джосса Уидона: виновные наказаны, Рэй Фишер доволен 43:12 — У «Годзиллы против Конга» самый скромный бюджет из всех частей серии 45:43 — «Никто» — трейлер убойного экшена от Ильи Найшуллера 48:54 — «Фантастические твари 3» и спин-офф «Пиратов Карибского моря» обойдутся без Джонни Деппа 56:29 — График релизов фильмов Marvel продолжает меняться 58:37 — Главные анонсы Marvel: новая «Фантастическая четвёрка», кроссовер Человеков-пауков, полнометражный «Блэйд» 01:06:17 — Съёмки «Индианы Джонса 5» с Харрисоном Фордом начинаются следующей весной 01:11:29 — Режиссёр «Чудо-женщины» снимет фильм про Разбойную эскадрилью из вселенной «Звёздных войн» 01:15:35 — «Человек-муравей 3» обзавёлся дочкой и комическим подзаголовком 01:21:34 — После сольного сериала Мисс Марвел отправится в сиквел «Капитана Марвел» 01:26:42 — «Действуй, сестра 3», «Зачарованная 2» и «Пиноккио» выйдут на Disney+ 01:28:34 — Pixar продолжат эксплуатировать «Историю игрушек» — анонсирован спин-офф «Лайтер» 01:30:56 — Трейлеры сериалов Marvel: «Локи», «Сокол и Зимний солдат», «Что если?» 01:36:02 — 10 сериалов по «Звёздным войнам» и «Чужой» от Ноа Хоули 01:40:14 — «Зверополис», «Моана», «Принцесса и лягушка» и «Город героев» получили многосерийные спин-оффы 01:44:13 — Шарлиз Терон хочет сняться в лесбийском ребуте «Крепкого орешка» 01:52:39 — Сергей Бурунов дурит и фестивалит в трейлере комедии «Родные» Жоры Крыжовникова 01:54:07 — Трейлер фантастического боевика Макса Лэндиса «Тень в облаках» 01:57:26 — «Заклятый враг» (Archenemy) — обсуждение фильма со спойлерами 02:10:49 — Кирилл о фильме «Глубже!» 02:17:18 — Благодарим наших спонсоров Скачивание Смотреть на YouTube 144p-1080p Аудио 193,9 Мб Поделиться









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