Бен Барнс обещает изменить мир в промо-ролике сериала по фэнтези-вселенной «Гриша»

Стриминговый сервис Netflix выпустил промо-ролик, объявляющий приблизительную дату выхода многосерийного фэнтези «Тень и кость» — экранизации романов-бестселлеров Ли Бардуго, образующих книжную вселенную «Гриша» (Grishaverse). Восьмисерийный первый сезон выйдет в апреле. Точную дату сообщат позже.

События разворачиваются в волшебной стране Равка, рассечённой исполинским разломом извечной тьмы, где обитают кровожадные чудовища. Сирота Алина Старков обнаруживает в себе магическую силу, которая могла бы объединить страну. Пока героиня оттачивает своё новоприобретённое мастерство, враги плетут против неё заговор. Мир бандитов, воров, убийц и святых на грани войны, и для выживания потребуется нечто большее, чем магия.

В сериале играют Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс.

Сценаристом, создателем и шоураннером проекта выступает Эрик Хайссерер («Прибытие»). Режиссёром значится Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). В исполнительных продюсерах — Хайссерер, Бардуго, Шон Леви («Очень странные дела») и Пуйа Шахбазян («Дивергент»).