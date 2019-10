Бен Барнс сыграет в экранизации фэнтези-вселенной «Гриша»

В начале года Netflix запустил в разработку восьмисерийный проект по романам-бестселлерам Ли Бардуго «Тень и кость» (Shadow and Bone) и «Шестёрка воронов» (Six of Crows) по книжной вселенной с экзотическим названием «Гриша» (Grishaverse). А нынче стали известны имена актёров, участвующих в сериале — в кастинг-листе значатся Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, а также Сажайя Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс.

События разворачиваются в волшебной стране Равка, рассечённой исполинским разломом извечной тьмы, где обитают охочие до человеческой плоти чудовища. Сирота Алина Старков (Ли) обнаруживает в себе магическую силу, которая могла бы объединить страну. Пока главная героиня пытается отточить своё новоприобретённое мастерство, опасные враги плетут против неё заговор. Мир бандитов, воров, убийц и святых находится на грани войны, и для выживания потребуется нечто большее, чем магия.

Сценаристом, создателем и шоураннером сериала выступает Эрик Хайссерер («Прибытие», «Птичий короб»). Режиссировать берётся Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). В команде исполнительных продюсеров помимо Хайссерера состоят Бардуго, Шон Леви («Очень странные дела») и Пуйа Шахбазян («Дивергент»). За производство отвечает 21 Laps Entertainment.