Уж на кого они только ни охотились... Вот уже и до антихриста дело докатилось. В сети появился зажигательный полноценный трейлер четвёртого — заключительного — сезона мистического триллера «Зло», где борцы с непознанным Maйк Koлтep, Катя Херберс и Аасиф Мандви противостоят инфернальному Maйклу Эмepcoну.

Премьера финального сезона проекта от талантливого творческого дуэта Poбepта Кинга и Mишeль Kинг состоится 23 мая на стриминговом сервисе Paramount+.

И постер: