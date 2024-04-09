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«Зло» наступает в трейлере четвёртого сезона мистического триллера

Уж на кого они только ни охотились... Вот уже и до антихриста дело докатилось. В сети появился зажигательный полноценный трейлер четвёртого — заключительного — сезона мистического триллера «Зло», где борцы с непознанным Maйк Koлтep, Катя Херберс и Аасиф Мандви противостоят инфернальному Maйклу Эмepcoну.

Премьера финального сезона проекта от талантливого творческого дуэта Poбepта Кинга и Mишeль Kинг состоится 23 мая на стриминговом сервисе Paramount+.

И постер:

Постеры сериала «Зло»
Теги
ВидеоЗло
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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