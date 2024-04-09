Рекаста не будет! На съёмках «Сорвиголовы» засветился ещё один персонаж оригинала

Не Карен Пейдж единой! После чудесного возвращения Деборы Энн Уолл и Элдена Хенсона к своим ролям в новом «Сорвиголове» многие стали гадать, что же будет с Айелет Зорер — на роль новой Ванессы успели взять Сандрин Холт, словно это хотя бы примерно равнозначная замена. Но и тут разум победил, и любовь всей жизни Уилсона Фиска останется прежней.

Зорер успела засветиться на съёмках «Рождённого заново», и она всё так же хороша.

Холт же, судя по всему, сериал покинула. Чего нельзя сказать о Маргарите Левиевой — актрису хоть и взяли на роль нового любовного интереса Мэтта Мёрдока в отсутствие Карен Пейдж, но и после её возвращения из сценария не выписали.

Напомним, сериал вернули «к истокам» после тестовых показов студийным боссам — те так ужаснулись, что незамедлительно выпнули сценаристов, переписали историю и вернули в команду всеми любимых героев. Скрестим пальцы, чтобы всё это было не напрасно.