 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Пэтти Дженкинс распрощалась с «Чудо-женщиной»: «Студия больше не заинтересована» Пол Атрейдес дерётся с Фейд-Раутой в свежем промо-ролике «Дюны 2» Результаты «Премии Steam 2023» вышли немного странными Новые сериалы недели: лихач Джанкарло Эспозито мстит за семью Драки в машине и вне её в отрывке корейского сериала по мотивам хоррора «Паразит»
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
539

Рекаста не будет! На съёмках «Сорвиголовы» засветился ещё один персонаж оригинала

Источник: Disney+

Не Карен Пейдж единой! После чудесного возвращения Деборы Энн Уолл и Элдена Хенсона к своим ролям в новом «Сорвиголове» многие стали гадать, что же будет с Айелет Зорер — на роль новой Ванессы успели взять Сандрин Холт, словно это хотя бы примерно равнозначная замена. Но и тут разум победил, и любовь всей жизни Уилсона Фиска останется прежней.

Зорер успела засветиться на съёмках «Рождённого заново», и она всё так же хороша.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Холт же, судя по всему, сериал покинула. Чего нельзя сказать о Маргарите Левиевой — актрису хоть и взяли на роль нового любовного интереса Мэтта Мёрдока в отсутствие Карен Пейдж, но и после её возвращения из сценария не выписали.

Напомним, сериал вернули «к истокам» после тестовых показов студийным боссам — те так ужаснулись, что незамедлительно выпнули сценаристов, переписали историю и вернули в команду всеми любимых героев. Скрестим пальцы, чтобы всё это было не напрасно.

Теги
ГалереяСорвиголова: Рождённый заново
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

1Каратель и Сорвиголова принимают бой в «Рождённом заново» (фото) 5Окровавленного Карателя застукали на съёмках нового «Сорвиголовы» (фото) 6Меченый и Сорвиголова засветили свои костюмы на съёмках «Рождённого заново» (фото) 4Исхудавший Чарли Кокс на съёмках нового «Сорвиголовы» (фото) 9Новый «Сорвиголова» подтвердил возвращение Карен Пейдж и Фогги Нельсона (фото)

Тоже интересно

0Топ-30 лучших женских кей-поп групп на март 2024 года 0«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция 0У комикса о Спауне будущего появилось описание сюжета 0Неделя кино на КГ — главные новости 25 февраля — 3 марта 1Marvel подтвердило, что два Мстителя являются мощнейшими героями

Далее на КГ

9
Сильвестра Сталлоне обвинили в «токсичности» на съёмках второго сезона «Короля Талсы»
 1
Фэнтезийный нуар The Wolf Among Us 2 всё ещё в разработке
 0
ЕВА-576: Прямая трансляция
 2
Новая травма Капитана Америки навсегда изменила его тело
 0
Магия, наука и капитализм в сюжетном трейлере стимпанк-RPG New Arc Line
 8
Джокер хохочет в застенках Аркхема в первом тизере «Джокера: Безумия на двоих»
 11
Космическая Мишель Йео на первом кадре из фильма «Звёздный путь: Секция 31»
 22
Дейзи Ридли не видела причин отказываться от возвращения в «Звёздные войны»
 12
Экшен про строителя Джейсона Стэйтема обзавёлся другими актёрами
 4
Не Silksong единым: 10 готовящихся игр, вдохновлённых Hollow Knight
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Финальный трейлер «Задачи трёх тел» нагнетает эпик
 
Игры Мобильная Star Wars: Galaxy of Heroes выйдет на PC
 
«Пацаны» показали мощный ролик для Суперкубка
 
Игры Remedy Entertainment выкупила права на серию Control у издательства 505 Games
 
Кино Мамаша Энн Хэтэуэй влюбляется в подросткового поп-идола в трейлере «Мысль о тебе»
 
Кино «Росомаха и Говнюк» — Хью Джекман представил свою версию названия «Дэдпула 3» (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 543: Мебель с сюрпризом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 614: «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», «Кунг-фу Панда 4», дипфейковый Юрий Никулин
 
2Ноль кадров в секунду – 520: Консоль на патриотизме
 
 
5ЕВА – 575: Путешествие Кино по наркотикам
 
7Телеовощи – 542: Межпространственный Чумазик
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 120: Цензура и повесточка
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 613: Новый и старый «Дом у дороги», «Летучий корабль», вампиры против Ку-клукс-клана
 
1Ноль кадров в секунду – 519: Смутные игры
 
 
3ЕВА – 574: Только лев всё понял
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru