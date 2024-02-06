Меченый и Сорвиголова засветили свои костюмы на съёмках «Рождённого заново» (фото)

Поток «нелегальных» фотоснимков с производственных полей «Сорвиголовы: Рождённого заново» продолжается. И на этот раз у всех желающих есть возможность оценить обновлённые костюмы Дьявола Адской кухни и его противника Меченого. В понедельник в Бруклине как раз снимали экшен-сцены с участием основных персонажей.

На свежих закадровых фото засветились герои Чарли Кокса и Уилсона Бетела, а также вернувшиеся в сюжет Карен Пейдж (Дебора Энн-Уолл) и Фогги Нельсон (Элден Хенсон).

За сериал с некоторых пор отвечает шоураннер Дарио Скардапейн («Джек Райан», «Каратель»), а также режиссёры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Локи»).