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3
СЕРИАЛЫ
1 158

Исхудавший Чарли Кокс на съёмках нового «Сорвиголовы» (фото)

После дебютного появления Сорвиголовы в MCU, которое состоялось в сериале «Женщина-Халк», многие начали переживать за физическую форму Чарли Кокса — тогда щёчки из-под маски местами выпадали. Но то было до съёмок нового «Сорвиголовы», к которым актёр подошёл со всей серьёзностью. Как говорится, результат на лице.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

В общем-то, ничего удивительного — работа нервная, снимают сериал уже второй раз. После неудачного старта студийным боссам хватило духу разогнать всех причастных к созданию сценарного бреда и ума, чтобы вернуть всеми любимых Карен Пейдж и Фогги Нельсона.

Но вот ждать премьеры теперь придётся несколько дольше — «Рождённый заново» должен был выйти уже этой весной.

Теги
ГалереяСорвиголова: Рождённый заново
Комментарии (3)

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