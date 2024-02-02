Исхудавший Чарли Кокс на съёмках нового «Сорвиголовы» (фото)

После дебютного появления Сорвиголовы в MCU, которое состоялось в сериале «Женщина-Халк», многие начали переживать за физическую форму Чарли Кокса — тогда щёчки из-под маски местами выпадали. Но то было до съёмок нового «Сорвиголовы», к которым актёр подошёл со всей серьёзностью. Как говорится, результат на лице.

В общем-то, ничего удивительного — работа нервная, снимают сериал уже второй раз. После неудачного старта студийным боссам хватило духу разогнать всех причастных к созданию сценарного бреда и ума, чтобы вернуть всеми любимых Карен Пейдж и Фогги Нельсона.

Но вот ждать премьеры теперь придётся несколько дольше — «Рождённый заново» должен был выйти уже этой весной.