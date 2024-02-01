Первый взгляд на «Академию Амбрела» в финальном сезоне (фото)

Грустный и постаревший Виктор (Эллиот Пейдж), а также его большая и временами дружная семья снова в сборе — на первом официальном кадре заключительного сезона приключенческой фантастики «Академия Амбрелла». Промо-кадр стриминговый сервис Netflix присоседил к сборному трейлеру своих премьер в этом году.

Четвёртый сезон будет состоять всего из шести эпизодов. Даты выхода у завершения пока нет, но финальные серии истории о сверходарённых воспитанниках Реджинальда Xapгpивзa зрители совершенно точно увидят в этом году.