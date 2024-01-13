В «Сорвиголове» всё-таки появятся Фогги Нельсон и Карен Пейдж?

В конце прошлого года Marvel Studios, слегка протрезвев от зрительского фидбека на свои последние достижения в кино и на телевидении, провела ревизию как минимум в рамках одного проекта. В октябре из сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» выгнали сценаристов и режиссёров, успевших написать и наснимать по отснятому, которое частично подвергнется пересъёмкам.

То бишь проводится работа над ошибками. А свежая инсайдерская информация призвана укрепить веру в то, что работа эта будет ненапрасной. По данным относительно надёжного сборщика инсайдов Джеффа Снайдера, в ребут проекта, недавно официально вошедшего в канон MCU, вернут-таки персонажей, которых в предыдущей версии «Рождённого заново» возвращать не собирались — Карен Пейдж и Фогги Нельсона. Конечно же, в исполнении Деборы Энн-Уолл и Элдена Хенсона.

Сейчас никто не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Marvel ничего комментировать пока не планирует. Помогли бы фото со съёмок, но они тоже отсутствуют по той простой причине, что съёмки ещё не возобновились.

Сейчас сериалом заведует шоураннер Дарио Скардапейн («Джек Райан», «Каратель»). Досъмёками сезона займутся Джастин Бенсон и Аарон Мурхд («Локи»). В ребуте к своим ролям совершенно точно вернутся Чарли Кокс, Джон Бернтал и Винсент Д’Онофрио.