Фильм «Мандалорец и Грогу» стал заменой четвёртого сезона сериала

Издание The Hollywood Reporter, опираясь на свои источники в индустрии, попыталось раскрыть внезапность появления полнометражного фильма «Мандалорец и Грогу» от режиссёра Джона Фавро.

После не шибко впечатлившего массы третьего сезона «Мандалорца», студия Lucasfilm до забастовки всё же планировала запустить четвёртый сезон и даже сценарии всех эпизодов уже были готовы. Забастовка повлияла на переоценку ценностей и приоритетным направлением выбрали полнометражную постановку.

Судьба четвёртого сезона находится в подвешенном состоянии. Если идея с фильмом оправдает себя, то следующий этап приключений Мандо и Бэйби Йоды пройдёт исключительно на больших экранах в формате сиквелов. Решающими факторами станут фанатская реакция и сборы.

Что до ленты по «Звёздным войнам» режиссёра Дэйва Филони, то её не отменили, хотя «Мандалорец», конечно, влез без очереди. И Фавро приступит к режиссуре уже в этом году.

Филони зато гарантировано получит второй сезон своей любимой «Асоки» с Розарио Доусон. И его полнометражная лента с персонажами из сериальной вселенной, где, кстати, тоже фигурируют Дин Джарин и Грогу, будет учитывать события второго сезона похождений Асоки Тано, Эзры Бриджера, Сабины Врен и других героев.