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«Мандалорец и Грогу» — Джон Фавро срежиссирует фильм по вселенной «Звёздных войн»

Источник: Disney+

Итак, сериал стримингового сервиса Disney+ «Мандалорец» по культовой вселенной «Звёздных войн» официально прирастёт полнометражным проектом. Его создатель и шоураннер Джон Фавро берёт на себя обязательство срежиссировать и спродюсировать фильм под нехитрым названием «Мандалорец и Грогу».

Картина, к слову, предназначена для кинотеатрального проката. И долго тянуть с её разработкой не будут — в активное производство постановку собираются запустить уже в этом году. Сюжетными подробностями студия Lucasfilm пока, к сожалению, не денется, поэтому сложно определить, какое место в хронологии сериального сюжета и вселенной «Звёздных войн» занимает повествование фильма.

Наряду с Фавро продюсировать полнометражную картину будут Кэтлин Кеннеди и Дэйв Филони.

Теги
Мандалорец и Грогу
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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