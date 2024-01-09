«Мандалорец и Грогу» — Джон Фавро срежиссирует фильм по вселенной «Звёздных войн»

Итак, сериал стримингового сервиса Disney+ «Мандалорец» по культовой вселенной «Звёздных войн» официально прирастёт полнометражным проектом. Его создатель и шоураннер Джон Фавро берёт на себя обязательство срежиссировать и спродюсировать фильм под нехитрым названием «Мандалорец и Грогу».

Картина, к слову, предназначена для кинотеатрального проката. И долго тянуть с её разработкой не будут — в активное производство постановку собираются запустить уже в этом году. Сюжетными подробностями студия Lucasfilm пока, к сожалению, не денется, поэтому сложно определить, какое место в хронологии сериального сюжета и вселенной «Звёздных войн» занимает повествование фильма.

Наряду с Фавро продюсировать полнометражную картину будут Кэтлин Кеннеди и Дэйв Филони.