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Второй сезон «Одних из нас» нашёл свою Эбби — её сыграет Кейтлин Дивер

Источник: Netflix

Создатели многосерийной экранизации The Last of Us услышали сторонников фанкастинга и таки взяли Кейтлин Дивер в проект — жаль, правда, не на замену Белле Рэмси. Во втором сезоне постапокалиптического триллера «Одни из нас» для кабельного канала HBO Дивер исполнит партию Эбби.

Согласно краткой характеристике, жаждущая мести за смерть близких Эбби — опытный солдат, чьему чёрно-белому взгляду на мир, однако, бросают вызов люди и обстоятельства.

К слову, 27-летняя Дивер пробовалась на роль Элли, но продюсеры искали кого-то помоложе и остановили выбор на 20-летней Рэмси.

Второй сезон смертельно опасных приключений контрабандиста Джоэла (Педро Паскаль) и его ценного груза на ножках уходит в активное производство весной, а премьера новых эпизодов сериала от шоураннеров Крэйга Мазина и Нила Дракманна состоится в 2025 году.

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