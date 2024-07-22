Телеовощи. Выпуск 558: У вас аколит

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|08:10 —
|«Цитадель: Диана» братьев Руссо получила свежий тизер
|17:03 —
|«Дюна: Пророчество» нагнетает драму и эпичность
|28:02 —
|Колин Фёрт сыграет в «Молодом Шерлоке Холмсе»
|34:50 —
|Трейлер шестого сезона «Голяка»
|37:51 —
|«Чужой» Ноя Хоули получил официальное название
|45:49 —
|«Взрывные котята» (Exploding Kittens) — 1x01—07
|53:13 —
|«Хит-Манки» — 2x01—02
|01:01:38 —
|«Кобра Кай» — 6x01
|01:05:28 —
|«Аколит» — 1x08 (финал сезона)
|01:37:16 —
|«Дом Дракона» — 2x05
|01:56:02 —
|«Пацаны» — 4x08 (финал сезона)
|02:12:42 —
|«Медведь» — 3x04—05
|02:26:10 —
|«Зло» — 4x09
|02:29:18 —
|«Убойная сила» — 3x03
|02:44:26 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x25
|02:54:13 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x13
|03:02:17 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 13x10
|03:13:10 —
|Meow — 1x08
|03:24:39 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:43:17 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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