 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneLsXU27MP8

   
Обри Плаза пробуждает ведьму Кэтрин Хан в тизере «Это всё Агата» Битемап Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Unleashed обзавёлся геймплейным трейлером и датой релиза Карточный геймплей в новом ролике «Бессмертный. Сказки Старой Руси» Аарон Экхат опять изображает экшен-героя в трейлере фильма «Глава резидентуры» Космокрасотка снова в деле: Dynamite выпустит свежую серию про Барбареллу
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
213

В «Аркейне» завелись шпионы — первый отрывок из второго сезона технофэнтези

Хеймердингер кродеться. Стриминговый сервис Netflix выкатил первый отрывок из второго (и последнего) сезона драматического технофэнтези «Аркейн». И в этом отрывке бывший глава Совета, видный учёный и сооснователь Пилтовера отправился на шпионскую миссию вместе с напарником Экко.

В заключительном сезоне анимационного экшена, события которого разворачиваются во вселенной игрового франчайза League of Legends, Заун и Пилтовер вступят в войну, как и главные героини — Вай (Хейли Стайнфелд) и её младшая сестра Джинкс (Элла Пернелл).

Точной даты выхода продолжения пока нет, но мы знаем месяц релиза — этот ноябрь.

Теги
ВидеоАркейн
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

16Вай выходит на поединок с Джинкс в тизере финального сезона «Аркейна»

Тоже интересно

0Новые сериалы: Тайка Вайтити и второй упырь покажут фэнтези 2«Люди Икс '97» — отрывок с экшеном из седьмого эпизода мультсериала 8Дебютное видео Kingdom Come: Deliverance II — долгожданного сиквела исторической RPG 2Экшен «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом использует самые разные стили боевых искусств (видео) 62Зендея, Аня Тейлор-Джой и Остин Батлер — топ-10 главных звёзд Голливуда

Далее на КГ

6
«Терминатор» вернётся в прокат в честь своего 40-летия
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 июля
 1
«Смерч 2» смог заработать на старте больше «Годзиллы и Конга»
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 15–21 июля
 2
Новый «Мир Юрского периода» займётся «Возрождением»
 7
Неведомое зверьё и Принцесса на постере фильма «Мятежная луна: Режиссёрская версия»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 536
 0
DC анонсировало «зелёный» кроссовер c Ядовитым плющом и Болотной тварью
 2
Dark Horse выпустит первые польские комиксы по «Ведьмаку» на английском языке
 16
Деньги и не только: звезда «Очень страшного кино» готова вернуться в перезапуск
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Второй сезон «Уэнсдей» обзавёлся первым роликом
 
Джош Бролин и загадки чёрной дыры в трейлере второго сезона «Внешнего круга»
 
Кино Провальный ужастик дочки Шьямалана «Смотрители» уже доступен в цифре
 
Кино Зои Кравиц будет помогать выживать Остину Батлеру в триллере Даррена Аронофски
 
Игры Зельда получает главную роль и силу созидания в The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
 
Знаменитый комикс Saga от Image вернётся с новым сюжетом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 629: «Гарфилд», «Байкеры», дизлайки «Гладиатора 2», чёрный Капитан Америка, новые сказки
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 557: Шутки ниже сосиски
 
1Ноль кадров в секунду – 535: Берегите ваши уши
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 628: «Полицейский из Беверли-Хиллз 4», ужастик от лица маньяка, «Головоломка 2», «F1» с Брэдом Питтом
 
3ЕВА – 589: Канонизация грузовика-куна
 
1Телеовощи – 556: Как дыра влияет на драму
 
4Ноль кадров в секунду – 534: Достать Варрика
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 627: «Смотрители» Ишаны Шьямалан, «Мальчик и птица», приквел «Тихого места», красные трусы Супермена
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru