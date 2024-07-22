В «Аркейне» завелись шпионы — первый отрывок из второго сезона технофэнтези

Хеймердингер кродеться. Стриминговый сервис Netflix выкатил первый отрывок из второго (и последнего) сезона драматического технофэнтези «Аркейн». И в этом отрывке бывший глава Совета, видный учёный и сооснователь Пилтовера отправился на шпионскую миссию вместе с напарником Экко.

В заключительном сезоне анимационного экшена, события которого разворачиваются во вселенной игрового франчайза League of Legends, Заун и Пилтовер вступят в войну, как и главные героини — Вай (Хейли Стайнфелд) и её младшая сестра Джинкс (Элла Пернелл).

Точной даты выхода продолжения пока нет, но мы знаем месяц релиза — этот ноябрь.