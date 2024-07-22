Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 июля

Появился тизер байопика «Комбинация». В создании участвует компания «Лунапарк», работавшая над сериалом «Король и Шут».

Сериал Halo закрыт на втором сезоне. Но создатели пока не сдаются.

Сериал «Чужой» Ноя Хоули получил официальное название. И оно очень... логичное.

Хоумлендер изменит мир в финале четвёртого сезона «Пацанов» (тизер). По крайней мере он так считает.

Объявлены номинанты «Эмми 2024». Лидируют «Сёгун», «Медведь» и «Убийства в одном здании».