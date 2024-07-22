Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 июля

Появился тизер байопика «Комбинация». В создании участвует компания «Лунапарк», работавшая над сериалом «Король и Шут».
Сериал Halo закрыт на втором сезоне. Но создатели пока не сдаются.
Сериал «Чужой» Ноя Хоули получил официальное название. И оно очень... логичное.
«Дюна: Пророчество» нагнетает драму и эпичность. Настоящая женская сила.
«Цитадель: Диана» братьев Руссо получила свежий тизер. И дату выхода.
Хоумлендер изменит мир в финале четвёртого сезона «Пацанов» (тизер). По крайней мере он так считает.
«Очень странные дела» приглашают за кулисы пятого сезона (видео). Половина материала уже отснята.
Объявлены номинанты «Эмми 2024». Лидируют «Сёгун», «Медведь» и «Убийства в одном здании».
Снова на экраны: манга и аниме, которые превращают в американские фильмы и сериалы. Или пробуют это делать.
Он готов подводить этот город в суде — первый кадр из «Форс-мажоров: Лос-Анджелеса». Всё очень серьёзно.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: