Появился тизер выходящего в этом году байопика «Комбинация»

YouTube-канал онлайн-кинотеатра Wink опубликовал тизер сериала «Комбинация». Выйдет драмеди про одноимённую музыкальную группу на Wink в этом году. В сериале заявлено восемь эпизодов.
Создаётся байопик совместно с компанией «Лунапарк», работавшей над сериалом о группе «Король и Шут». «Комбинация» — новый проект от шоураннеров «Короля и Шута». Снимает драмеди режиссёр Никита Власов («Лада Голд»).
В актёрском ансамбле Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Павел Прилучный, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская, Стася Милославская, Ольга Тумайкина, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Азамат Нигманов и Ульяна Кравец.
Точную дату премьеры сериала объявят позже. В тизере группа «Комбинация» поёт песню «Russian Girls».
Из описания ролика:
Байопик расскажет о рождении и становлении первого советского и российского герлз-бэнда. О непростом пути бывшего сотрудника милиции — будущего продюсера Александра Шишинина и участниц группы Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Светланы Костыко, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой, а также о создании хитов «Russian Girls», «American Boy», «Не забывай» и «Бухгалтер», ставших символами своей эпохи.
По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым. Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Татьяну Иванову, Алену Апину и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе.
Восьмисерийное драмеди станет первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк» («Король и Шут», «Триггер»).
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