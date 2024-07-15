Появился тизер выходящего в этом году байопика «Комбинация»

YouTube-канал онлайн-кинотеатра Wink опубликовал тизер сериала «Комбинация». Выйдет драмеди про одноимённую музыкальную группу на Wink в этом году. В сериале заявлено восемь эпизодов.

Создаётся байопик совместно с компанией «Лунапарк», работавшей над сериалом о группе «Король и Шут». «Комбинация» — новый проект от шоураннеров «Короля и Шута». Снимает драмеди режиссёр Никита Власов («Лада Голд»).

В актёрском ансамбле Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Павел Прилучный, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская, Стася Милославская, Ольга Тумайкина, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Азамат Нигманов и Ульяна Кравец.

Точную дату премьеры сериала объявят позже. В тизере группа «Комбинация» поёт песню «Russian Girls».

Из описания ролика: