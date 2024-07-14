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СЕРИАЛЫ
161

Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 июля

Источник: Disney+
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Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Кей-поп
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Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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4Ноль кадров в секунду – 534: Достать Варрика
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 627: «Смотрители» Ишаны Шьямалан, «Мальчик и птица», приквел «Тихого места», красные трусы Супермена
 
2ЕВА – 588: Присунуть рисоварке
 
1Телеовощи – 555: Защитные брови
 
0Ноль кадров в секунду – 533: Пышногрудые самолёты
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 626: «Фуриоса», «Воображаемые друзья», «Война и мир» от Сарика Андреасяна, «Космические яйца 2»
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