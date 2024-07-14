Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 июля

Обри Плаза пробуждает ведьму Кэтрин Хан в тизере «Это всё Агата». В ковен ради смеха и репрезантативности впихнули комичного гея.
Кирдан Корабел и прочие на кадрах «Властелина колец. Колец власти». Средиземье в лицах второго сезона.
Рождество наступило раньше времени — трейлер нового эпизода «Пацанов» обещает много секса и мордобоя. Кому-то перепадёт!
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«Пингвин» под дождём на свежем постере спин-оффа «Бэтмена». Нуарненько.
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