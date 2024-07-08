Рождество наступило раньше времени — трейлер нового эпизода «Пацанов» обещает много секса и мордобоя

Не таким вы представляете себе Рождество! Вышел трейлер нового эпизода «Пацанов», который точно развеет все навязанные прочими фильмами стереотипы. Готовьтесь с головой окунуться с «праздничную» атмосферу, полную кровищи, мордобоя и плотских утех. Мы не говорим, что четвёртый сезон встал на путь исправления, но очень на то похоже.

Завершится четвёртый сезон «Пацанов» 18 июля восьмым эпизодом. Пятый сезон — вопрос давно решённый, вот только он станет для сериала Эрика Крипке последним. Как и планировалось.

На экране по-прежнему блистают Энтони Старр и Карл Урбан в компании Джеффри Дина Моргана, Джека Куэйда, Карен Фукухары, Томера Капона, Ласа Алонсо, Чейса Кроуфорда, Эрин Мориарти, Джесси Т. Ашера, Нэйтана Митчелла, Клаудии Думит, Колби Минифи, Вэлори Керри, Кэмерона Кроветти, Сьюзэн Хэйард и Шантель Ван Сантен.