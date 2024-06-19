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1 546

Четвёртый сезон «Пацанов» оказался с гнильцой

Источник: Amazon

Кажется, долгожданный четвёртый сезон «Пацанов» оказался не таким, как всем нам хотелось бы. И зрители не собираются молчать. В том время как критики с Rotten Tomatoes дружно поют дифирамбы повесточному сезону, аудитория выдала его истинный уровень50% на основании более 2500 оценок.

Ругают многое, но больше всего — изменившихся до неузнаваемости персонажей, которые ведут себя как совершенно другие люди. Некоторые даже сменили ориентацию (спойлер) вопреки здравому смыслу и развивавшейся на протяжении трёх сезонов истории любви. Говорят, что сюжет топчется на месте, а откровенное подмигивание Эрика Крипке демократам уже сильно бесит.

Впрочем, планомерное снижение зрительского рейтинга происходит на протяжении трёх сезонов — после ударного первого (90%) все последующие до заданной планки явно не дотягивали (83% и 75% соответственно). Но у четвёртой части по крайней мере ещё есть шанс исправиться. Финальный восьмой эпизод сезона выйдет только 18 июля.

Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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