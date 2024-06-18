Первый взгляд на чёрного Региса за кадром «Ведьмака» (фото)

Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» продолжают обрастать визуальными подробностями. Портал Redanian Intellegince, к примеру, позволил нам наконец-то оценить внешний вид экранного Региса — почерневшего от времени древнего вампира. Его в многосерийном фэнтези под руководством шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич играет Лоренс Фишбёрн. Идеальный, как вы понимаете, кандидат на роль.

Магия парика продолжает работать. Нацепил правильно уложенные волосья и сразу похож.

Съёмки четвёртого сезона с Геральтом в исполнении Лиама Хемсворта стартовали в середине весны. Новые эпизоды стриминговый сервис Netflix покажет в следующем году.