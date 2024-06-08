Цири и Крысы за кадром четвёртого сезона «Ведьмака» (фото)

Бдительный портал Redanian Intelligence держит нас в курсе производственных будней «Ведьмака». Начавшиеся весной съёмки четвёртого сезона фэнтези бодро продолжаются, и на этот раз на локациях засекли Цириллу (Фрейя Аллан), примкнувшую к нильфгаардской ганзе Крыс. Подельники беглой принцессы Цинтры тоже засветились в кадре.

Юных разбойников, напомним, играют Фaбиaн Maккaлyм (Kaйлeй), Koннop Kpoyфopд (Acce), Бeн Pэдклифф (лидep бaнды Гиceлep), Kpиcтeлль Элвин (Mиcтлe), Эгги K. Aдaмc (Иcкpa) и Джyльeтт Aлeкcaндpa (Peeф).

Прежде у Netflix были планы запилить этой банде отдельный сольный спин-офф, но в апреле проскакивала инсайдерская информация о том, что эту идею зарубили.