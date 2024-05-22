Первый взгляд на Ведьмака в четвёртом сезоне (видео)

Лето ещё не наступило, а Ведьмак уже сильно изменился. Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный промо-ролик четвёртого сезона «Ведьмака», презентующий Геральта из Ривии в исполнении Лиама Хемсворта. Со спины не грех и за прежнюю инкарнацию принять. Тем более что локация очень уж знакомая.

В общем, даже смена личности не может заставить Ведьмака отказаться от своего путешествия. Оное, к слову, завершится в пятом сезоне, который объявлен для сериала последним.