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Первый взгляд на Ведьмака в четвёртом сезоне (видео)

Лето ещё не наступило, а Ведьмак уже сильно изменился. Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный промо-ролик четвёртого сезона «Ведьмака», презентующий Геральта из Ривии в исполнении Лиама Хемсворта. Со спины не грех и за прежнюю инкарнацию принять. Тем более что локация очень уж знакомая.

В общем, даже смена личности не может заставить Ведьмака отказаться от своего путешествия. Оное, к слову, завершится в пятом сезоне, который объявлен для сериала последним.

Теги
ВидеоВедьмак
Комментарии (11)

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