Амандла снова напала на джедая в экшен-отрывке из «Звёздных войн: Аколита»

Агрессивная активистка никак не угомонится. Но нападение на мастера-джедая — так себе инициатива. Портал IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из мистического триллера «Звёздные войны: Аколит». В боевой сцене таинственная Мэй (Амандла Стенберг) вступает в схватку с мастером Солом (Ли Джонджэ).

Премьера сериала от шоуранннера Лесли Хедланд состоится на стриминговой платформе Disney+ 4 июня. В этот день зрителям станут доступны сразу два эпизода новинки.

В сериале также снялись Дафнии Кин, Джоди Тёрнер-Смит, Керри-Энн Мосс, Маргарита Левиева и Йонас Суотамо.