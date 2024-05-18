Вуки-джедай и световой хлыст в новом тизере сериала «Звёздные войны: Аколит»

Если вы мечтали увидеть вуки-джедая или световой хлыст в качестве оружия, то очень скоро ваши мечты осуществятся. Согласно новому тизеру сериала «Звёздные войны: Аколит», этого добра в нём будет если не навалом, то хотя бы на пару-тройку сцен.

Сериал шоураннера Лесли Хэдланд («Жизни матрёшки) перенесёт подальше от набивших оскомину семейных разборок Скайуокеров. Действие «Аколита» разворачивается примерно за 100 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». За иллюминатором космического корабля виднеется Республика, доживающая последние дни своего расцвета. Рыцари-джедаи стоят на страже её покоя, но недолго им осталось — мрачные тайны распускаются пышным цветом, а тёмная сторона силы набирает мощь. Оная мощь выражается в вечных противниках джедаев — ситхах, которые пока что действуют исподтишка, убивая галактических рыцарей по одному.

В сериале снялись такие расово и гендерно разнообразные лицедеи как Амандла Стенберг, Ли Джонджэ, Дафнии Кин, Джоди Тёрнер-Смит, Керри-Энн Мосс, Маргарита Левиева, Йонас Суотамо и другие. Премьера «Аколита» состоится на стриминговом сервисе Disney+ 4 июня — в этот день выйдет сразу два эпизода из восьми.