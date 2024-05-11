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Тринити отбивается от какой-то Амандлы в первом отрывке «Звёздных войн: Аколита»

Что за молодёжь пошла. Никакого уважения к мастерам-джедаям... Официальный YouTube-канал франчайза опубликовал первый отрывок из грядущего многосерийного мистического триллера «Звёздные войны: Аколит», где героиня Керри-Энн Мосс отбивается от крайне агрессивно настроенной Амандлы Стенберг и по ходу дела любопытствует, кто это её так натренировал ножичками швыряться.

Двухсерийная премьера сериала от сценаристов, не смотревших «Звёздные войны», состоится на стриминговой платформе Disney+ 4 июня.

Теги
ВидеоЗвёздные войны: Аколит
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