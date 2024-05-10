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Кровавее и эпичнее! Команда «Дома Дракона» обещает мощный второй сезон в свежем промо-ролике

Самое время поднимать боевые знамёна. Стриминговый сервис Max показал ролик о создании второго сезона эпичного фэнтези «Дом Дракона», где шоураннер сериала Райан Кондал и участники основного актёрского состава всячески рекламируют свежие эпизоды приквела «Игры престолов», которые начнут выходить 16 июня.

Во втором сезоне таргариенская междоусобица усугубится — Чёрные и Зелёные драконьи всадники готовятся к кровопролитным сражениям за Железный трон. Эти битвы, как известно, многое изменят в истории Вестероса.

Теги
ВидеоДом Дракона
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Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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