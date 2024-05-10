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Лоис и Кларк, Уоллер и другие в отрывке из второго сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом»

YouTube-канал Adult Swim опубликовал отрывок из второго сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом». В нём можно увидеть Кларка в образе Супермена, Лоис и её отца, Аманду Уоллер и некоторых других персонажей продолжения.

Премьера сезона на Adult Swim состоится в полночь 25 мая, а на стриминговом сервисе Max — на следующий день. Показ начнётся с двух эпизодов.

Над анимацией проекта работает южнокорейская Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»).

Премьера 10-серийного первого сезона состоялась в июле 2023 года.

В сериале молодые Кларк Кент, яркая и целеустремленная Лоис Лейн и их лучший друг Джимми Олсен начинают узнавать, кто они такие и чего могут достичь вместе, работая в команде журналистов Daily Planet.

Кларк действует в Метрополисе под тайной личностью Супермена и исследует своё загадочное происхождение. Лоис, которая хочет стать знаменитым репортёром, объединяется с фотографом Джимми Олсеном, чтобы рассказывать о важных событиях. В то же время Кларк и Лоис влюбляются друг в друга, и девушка становится всё ближе и ближе к раскрытию его тайной личности. Троица втягивается в приключения, противостоит злодеям, разгадывает загадки и узнаёт, что значит быть героями.

 
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Источник фотографий: Depositphotos

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