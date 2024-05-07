Представлен отрывок из девятого эпизода мультсериала «Люди Икс '97» о команде мутантов Marvel

YouTube-канал Marvel Entertainment опубликовал отрывок из выходящего завтра девятого эпизода мультсериала «Люди Икс '97». Это будет предпоследний эпизод первого сезона шоу. Последний выйдет 15 мая.

«Люди Икс '97» продолжают историю героев мультсериала «Люди Икс», показанного в 1992–1997 годах. Сиквел стартовал с двух эпизодов на стриминговой платформе Disney+ 20 марта. Его премьера оказалась второй по популярности для первых сезонов мультсериалов на Disney+ после «Что если?», также рассказывающего о персонажах Marvel.

Показ первого сезона «Людей Икс '97» ещё не завершился, а в разработке уже находится третий.