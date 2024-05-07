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Стартовали съёмки второго сезона «Уэнсдей»

Источник: Netflix

Поклонники режиссёрского таланта Тима Бёртона и маленьких готических девочек, ликуйте, сегодня на вашей улице праздник. Стриминговый сервис Netflix объявил специальным роликом о старте съёмок второго сезона «Уэнсдей» — сериала о школьных буднях Уэнсдей Аддамс, старшего ребёнка небезызвестной «Семейки Аддамс».

В небольшом креативном ролике Вещь аккуратно развозит актёрам сценарии. Пока живая рука разбрасывает рукопись к дверям, внимательные зрители могут прочесть имена некоторых задействованных лицедеев. К своим ролям ожидаемо вернутся Дженна Ортега (Уэнсдей), Эмма Майерс (Энид), Джой Сандэй (сирена Бьянка), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс) и другие.

Помимо вернувшихся актёров во втором сезоне появится и много новых лиц. Джоанна Ламли сыграет бабушку, а Стив Бушеми воплотит Барри Дорта, нового директора Академии Невермор. Также постоянную роль персонажа по имени Капри получила Билли Пайпер, известная по роли Розы Тайлер, спутницы Девятого и Десятого Докторов в сериале «Доктор Кто».

В качестве приглашённых звёзд во второй сезон «Уэнсдей» среди прочих заглянут Тандиве Ньютон («Хроники Риддика», «Рок-н-рольщик»), Хейли Джоэл Осмент (мальчик из «Шестого чувства») и Кристофер Ллойд, который не только Док Браун из трилогии «Назад в будущее», но и дядя Фестер из кинофильма Барри Зонненфельда «Ценности семейки Аддамс» 1993 года. Даты релиза у второго сезона «Уэнсдей» пока нет.

Теги
УэнсдэйДоктор КтоТрейлерДженна ОртегаСтив БушемиТэнди НьютонТим Бёртон
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