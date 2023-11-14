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Стали известны время и место съёмок второго сезона «Уэнсдэй»

Источник: Netflix

Самый популярный новый сериал 2022 года по версии Samba TV «Уэнсдэй» был продлён на второй сезон ещё в начале года. Но затем всё завертелось, индустрию залихорадило, гильдия сценаристов вышла на забастовку, а актёры позднее к ним присоединились — и все графики с планами полетели к чертям. Но теперь, благодаря изданию Deadline, стало известно, что съёмки второго сезона «Уэнсдэй» ориентировочно стартуют в конце апреля в Ирландии.

Место съёмок отнюдь не связано с попытками обойти ограничения американских гильдий, если они вновь поднимут голову — первый сезон также снимался в Европе, только в другой стране, в Румынии. Оставленные киношниками декорации уже стали местной достопримечательностью, но снимать на прежнем месте неудобно из-за проблемной логистики.

Шоураннеры осторожно намекают, что во втором сезоне может появиться больше членов семейки Аддамс. Также развитие получат отношения титульной героини со своей матерью Мортишей, которую блистательно воплотила Кэтрин Зета-Джонс. Исполнительница главной роли Дженна Ортега, примерившая на себя ещё и функции продюсера, отметила, что во втором сезоне акцент будет сделан на хоррор-составляющую нежели на подростковую романтику. Кроме того, каст расширится, но кто примкнёт к уже имеющимся актёрам, пока неизвестно.

Теги
УэнсдэйСъемки
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Источник фотографий: Depositphotos

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