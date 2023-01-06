«Уэнсдэй» продлена на второй сезон (видео)

«Это было настоящей пыткой. Спасибо». Стриминговый сервис Netflix наконец-то прервал своё садистское молчание и выкатил специальный видеоролик, засвидетельствовавший официальное продление «Уэнсдэй» на второй сезон. Поклонники в восторге и побежали в миллиардный раз пересматривать самый популярный танец 2022 года.

Проект Тима Бёртона с Дженной Ортегой в главной роли быстро завоевал зрительскую любовь, выдержавшую испытание на прочность, — «Уэнсдэй», чьи просмотры оперативно перевалили за 1 млрд часов, завоевала себе место в тройке самых популярных сериалов за всю историю цифровой платформы.