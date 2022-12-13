Дженна Ортега и компания веселятся на съёмках «Уэнсдэй» (видео)

Где ещё можно увидеть смеющуюся Уэнсдэй Аддамс? Конечно же, в видеоподборке неудавшихся дублей. Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальное закадровое видео со съёмок первого сезона комедийного ужастика «Уэнсдэй», где постановщик Тим Бёртон, исполнительница заглавной роли Дженна Ортега и их коллеги обеспечивают проект ценным дополнительным контентом в виде «испорченных» дублей.

Премьера сериала состоялась 23 ноября, а вот стоит ли ждать его возвращения на экраны, пока никто не знает — Netflix не торопится с официальным анонсом второго сезона.