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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

«Мы всего лишь поскребли по поверхности» — шоураннер «Уэнcдэй» обещает больше семейки Аддамс во втором сезоне

Источник: Netflix

Конечно же, как и говорили создатели с самого начала, «Уэнcдэй» — никакой не ребут, но на всякий случай шоураннер проекта Эл Гоу обещает, что во втором сезоне будет больше семейки Аддамс — если сериал продлят, разумеется.

Пока мы всего лишь поскребли по поверхности, только представив персонажей и актёров в этих потрясающих образах. Из Кэтрин, на мой взгляд, вышла культовая Мортиша. Её взаимодействие с Уэнсдэй очень важно для проекта, как и стремление последней строить свою жизнь за пределами семьи. Если сериал получит продолжение, то, как и в этом сезоне, в паре эпизодов мы хотим раскрыть то, что произойдёт с этой семьёй в будущем.

 
Эл Гоу

Ранее Тим Бёртон рассказал, что переделал «Семейку Аддамс» в «Уэнсдэй», потому что видит в главной героине себя.

Теги
Уэнcдэй
Комментарии (7)

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