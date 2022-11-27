«Мы всего лишь поскребли по поверхности» — шоураннер «Уэнcдэй» обещает больше семейки Аддамс во втором сезоне

Конечно же, как и говорили создатели с самого начала, «Уэнcдэй» — никакой не ребут, но на всякий случай шоураннер проекта Эл Гоу обещает, что во втором сезоне будет больше семейки Аддамс — если сериал продлят, разумеется.

Пока мы всего лишь поскребли по поверхности, только представив персонажей и актёров в этих потрясающих образах. Из Кэтрин, на мой взгляд, вышла культовая Мортиша. Её взаимодействие с Уэнсдэй очень важно для проекта, как и стремление последней строить свою жизнь за пределами семьи. Если сериал получит продолжение, то, как и в этом сезоне, в паре эпизодов мы хотим раскрыть то, что произойдёт с этой семьёй в будущем. Эл Гоу

Ранее Тим Бёртон рассказал, что переделал «Семейку Аддамс» в «Уэнсдэй», потому что видит в главной героине себя.