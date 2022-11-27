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Первоисточник: vk.com Прямая ссылка на новость:

Тизер пятого сезона детектива «Страйк» по романам Джоан Роулинг нагнетает саспенс

«Не важно, полвека прошло или полчаса — этот человек ответит за то, что с ней сделал». Телеканал BBC One поделился трейлером долгожданного продолжения детективного сериала «Страйк». «Дурная кровь» станет экранизацией пятого романа писателя Роберта Гэлбрейта, более известного в народе как Дж. К. Роулинг.

На этот раз частный сыщик Корморан Страйк (Том Бёрк) и его прекрасная коллега Робин Эллакотт (Холлидей Грейнджер) должны распутать дело сорокалетней давности. Им предстоит найти Марго Бамборо, пропавшую при загадочных обстоятельствах в 1974 году. Вину давно списали на серийного убийцу, но так ли всё просто, и при чём здесь астрология? Заодно героям нужно разобраться в собственных отношениях.

Сценарий четырёхсерийной адаптации написал, как и прежде, Том Эдж. Режиссёром выступила Сьюзан Талли. Джоан Роулинг остаётся консультантом и исполнительным продюсером сериала.

Пятый сезон «Страйк. Дурная кровь» выходит на экраны 11 декабря.

Теги
ТрейлерХоллидей ГрейнджерТом Бёрк
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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