BBC One объявил даты выхода новых серий «Страйка»

Наконец стали известны даты выхода новых серий детективного сериала «Страйк» по романам Роберта Гэлбрейта, более известного как Джоан Роулинг. Первый эпизод выйдет на канале BBC One 11 декабря, второй — уже на следующий день, 12 декабря.

Четырёхсерийное продолжение основано на романе «Дурная кровь» (Troubled Blood) — пятом в серии о частном сыщике Корморане Страйке и его помощнице (а теперь и полноправном партнёре по бизнесу) Робин Эллакотт. Формально это не пятый сезон, но логически так удобнее.

На сей раз судьба подкинет Страйку и Робин непростое дело. К частному детективу обращается незнакомая молодая женщина и просит найти её мать, бесследно пропавшую при загадочных обстоятельствах в 1974 году. «Глухарь» сорокалетней выдержки — именно то, что нужно сыщику, чтобы отвлечься от неминуемой семейной трагедии и запутанной личной жизни.

Главные роли исполняют Том Бёрк и Холлидей Грейнджер. Сценарий, как и прежде, написал Том Эдж. Роулинг остаётся исполнительным продюсером адаптации.

Об экранизации шестого романа «Чернильно-чёрное сердце» (The Ink Black Heart), опубликованного в августе, пока ничего не известно. Зато седьмая книга серии уже пишется вовсю.