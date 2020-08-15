 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Шоураннер «Пацанов» готовит короткометражку о приключениях Билли Бутчера Злобные бездельники возвращаются: Майк Джадж готовит ремейк «Бивиса и Баттхеда» Неделя аниме на «КГ» — главные новости 15–21 июня «Дюна» Дени Вильнёва отправится в августе на досъёмки Рецензия и отзывы на игру «Одни из нас: Часть II»
1
СЕРИАЛЫ
208
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Холлидей Грейнджер и Том Бёрк ведут новое расследование в трейлере детектива «Страйк» по роману Дж. К. Роулинг

Телеканал BBC One выкатил трейлер четырёхсерийного продолжения детективной драмы «Страйк» по книжной серии Роберта Гэлбрейта (на самом деле Дж. К. Роулинг). Экранизация четвёртого романа «Смертельная белизна» (Lethal White) стартует 30 августа.

В центре истории ветеран-афганец Корморан Страйк (Том Бёрк), вынужденный после ранения вернуться в Лондон, где открывает детективное агентство, куда в скором времени нанимается секретаршей очаровательная Робин Эллакотт (Холлидей Грейнджер).

В четвёртом сезоне к сыщику обратится парень по имени Билли Найт (Джозеф Куинн) с просьбой расследовать убийство ребёнка. А ещё Страйка нанимает министр культуры Джаспер Чизуэлл (Роберт Гленистер), чтобы разобраться с шантажистом Джимми Найтом (Ник Блад) — старшим братом Билли.

Все четыре серии сняла Сью Талли («Мушкетёры») по сценарию Тома Эджа. Роулинг числится одним из исполнительных продюсеров сериала.

И подборка кадров из продолжения:

Кадры из сериала «Страйк» Кадры из сериала «Страйк» Кадры из сериала «Страйк» Кадры из сериала «Страйк» Кадры из сериала «Страйк»
1 Обсудить
Темы
 
Видео Страйк
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сериал «Падение ордена» получил второй сезон и Марка Хэмилла
 
Холлидей Грейнджер станет помощницей детектива в «Тайнах Корморана Страйка»
 
Новые сериалы 21–27 августа

Тоже интересно

 
Анна Шаффер сыграет чародейку Трисс Меригольд в «Ведьмаке» от Netflix
 
Кино Топ-28 сиквелов, оказавшихся лучше оригинала, по версии Джеймса Ганна
 
Кино «Богемская рапсодия» — тизер
 
КиноИгры Режиссёр фильма Metal Gear Solid придумал, как снять хорошую экранизацию
 
КиноИгры Джон Сина пробуется на роль Дюка Нюкема
 
Кино «Хроники хищных городов» и «Удивительный мир Марвена» испортили Рождество студии Universal
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороТелеовощи
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 421: «Выбивая долги» и «Американский огурчик»
 
 
11Ноль кадров в секунду – 329: Джиллы в жилах
 
8Телеовощи – 352: Гетероботы и гейсептиконы
 
 
6ЕВА – 385: Гостья
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 420: Отечественные кинотеатры выдвинули требования
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru