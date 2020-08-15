Холлидей Грейнджер и Том Бёрк ведут новое расследование в трейлере детектива «Страйк» по роману Дж. К. Роулинг

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал BBC One выкатил трейлер четырёхсерийного продолжения детективной драмы «Страйк» по книжной серии Роберта Гэлбрейта (на самом деле Дж. К. Роулинг). Экранизация четвёртого романа «Смертельная белизна» (Lethal White) стартует 30 августа.

В центре истории ветеран-афганец Корморан Страйк (Том Бёрк), вынужденный после ранения вернуться в Лондон, где открывает детективное агентство, куда в скором времени нанимается секретаршей очаровательная Робин Эллакотт (Холлидей Грейнджер).

В четвёртом сезоне к сыщику обратится парень по имени Билли Найт (Джозеф Куинн) с просьбой расследовать убийство ребёнка. А ещё Страйка нанимает министр культуры Джаспер Чизуэлл (Роберт Гленистер), чтобы разобраться с шантажистом Джимми Найтом (Ник Блад) — старшим братом Билли.

Все четыре серии сняла Сью Талли («Мушкетёры») по сценарию Тома Эджа. Роулинг числится одним из исполнительных продюсеров сериала.

И подборка кадров из продолжения: