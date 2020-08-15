В поисках украденного наследия — актёры мистического хоррора «Страна Лавкрафта» рассказывают о сюжете и своих героях

Кабельный канал HBO выпустил ролик о создании многосерийного мистического триллера «Страна Лавкрафта» от Миши Грин, Джордана Пила и Джей Джей Абрамса. Участники основного актёрского состава Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллетт-Белл, Майкл К. Уильямс и Эбби Ли рассказывают о своих героях и об их месте в сюжете, центром которого является семейная драма.

Экранизация одноимённого романа Мэтта Раффа поведает о событиях на юге США 50-х годов. Аттикус Блэк (Мэйджерс) вместе с дядей Джорджем (Кортни Б. Вэнс) и подругой детства Летишей (Смоллетт-Белл) отправляется на поиски своего пропавшего отца и загадочной Страны Лавкрафта, дабы вернуть себе некое отобранное наследие.

Первую серию зрители увидят 16 сентября.