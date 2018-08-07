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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Телохранитель» — трейлер

Телеканал BBC One опубликовал полноценный трейлер шестисерийного политического триллера «Телохранитель» с Ричардом Мэдденом и Кили Хоуз. Датой премьеры проект пока так и не обзавёлся.

Мини-сериал повествует о ветеране войны Дэвиде Бадде (Мэдден), который служит в управлении безопасности, отвечающем за сохранность членов королевской семьи и правительства Великобритании. Бадду поручена охрана министра внутренних дел Джулии Монтегю (Хоуз), и он оказывается в крайне непростом положении — убеждения главного героя противоречат взглядам той, кого он обязался защищать. Так из телохранителя Бадд превращается в главную угрозу.

В актёрском составе значатся Джина Макки, Софи Рандл, Винсент Франклин и Роуэна Кинг. Сценарий написал создатель проекта Джед Миркурио; он же выступает исполнительным продюсером наравне с Саймоном Хитом и Элизабет Килгаррифф («Страйк», «Лютер»). Срежиссировали мини-сериал Джон Стриклэнд («Мушкетёры») и Томас Винсент.

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Видео Телохранитель
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