Супермен готов играть роль Геральта в сериале «Ведьмак»

И у нас новый претендент на роль ведьмака Геральта. Сам Генри Кавилл — Капитан Трёхмиллионные усы и исполнитель роли Супермена.

Оказывается, что Генри — заядлый геймер и даже в своё время пропустил звонок от Зака Снайдера с вестью о том, что он таки получил партию Человека из стали, потому что резался в World of Warcraft.

Короче говоря, он недавно прошёл The Witcher 3, потом обчитался Сапковского и решил, что титульная роль в сериале «Ведьмак» на потоковом сервисе Netflix — вот самое оно. Если предложат, то он согласится (главное — не пропустить звонок). Недурно, очень недурно.

Культовая фэнтези-сага повествует об охотнике за монстрами Геральте из Ривии, странствующем по миру в поисках заказов на чудовищ, которых он берётся убивать за соответствующую плату.

Про сериальную адаптацию до сих пор мало чёткой информации. Вроде бы сериальщики закончили сценарий пилота. В первом сезоне будет восемь эпизодов и ждать их не стоит раньше 2020-го.

Шоураннер «Ведьмака» — Лорен Шмидт Хиссрич. У фанатов, разумеется, есть свой дрим-кастинг на роль Мясник из Блавикена — Николай Костер-Вальдау, Вигго Мортенсен и Мадс Миккельсен.