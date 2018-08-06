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«Маньяк» — трейлер

А вот и полноценный трейлер загадочного и многообещающего «Маньяка» от потокового сервиса Netflix. Десятисерийная фантастика выйдет 21 сентября.

Американский ремейк одноимённого норвежского сериала повествует о невероятных приключениях Энни Лэндсберг (Эмма Стоун) и Оуэна Милгрима (Джона Хилл) — незнакомцев с отклонениями в психике, участвующих в медицинском эксперименте доктора Джеймса К. Мэнтлерэя (Джастин Теру). Мозгоправ предлагает новейшую безотказную методику лечения широчайшего спектра психических расстройств. Дюжина добровольцев погружается в трёхдневный транс, обещающий исцеление без осложнений и побочных эффектов. Разумеется, необычное путешествие в собственные фантазии проходит совсем не так, как планировалось.

Мини-сериал целиком срежиссировал Кэри Фукунага («Настоящий детектив») по сценарию создателя проекта Патрика Сомервиля («24 часа: Проживи ещё день»). Производством заведуют Anonymous Content и Paramount TV.

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