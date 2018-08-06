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Технотриллер Алекса Гарленда «Разработчики» получил зелёный свет от FX

Кабельный канал FX дал добро на съёмки восьмисерийного научно-фантастического триллера «Разработчики» (Devs) от Алекса Гарленда («Из машины», «Аннигиляция») и уже определился с актёрским составом.

В мини-сериале сыграют Соноя Мидзуно («Ла-Ла Ленд»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Джин Ха, Зак Гренье («Дедвуд»), Стивен Хендерсон («Леди Бёрд»), Кэйли Спэни («Тихоокеанский рубеж 2») и Элисон Пилл («Американская история ужасов»).

В центре сюжета — молодой инженер-программист по имени Лили (Мидзуно), расследующая деятельность секретного научно-исследовательского отдела собственного работодателя — техногиганта из Сан-Франциско. Девушка уверена, что именно он виновен в исчезновении её бойфренда. Роль «злого» босса исполнит Офферман.

Изначально судьба проекта должна была решиться с помощью пилотного эпизода, но кредит доверия к автору оказался настолько высок, что после прочтения сценария и личного согласия Гарленда снять все восемь эпизодов сериала, канал не глядя расщедрился на целый сезон.

Алекс Гарленд также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Эндрю Макдональдом, Аллоном Райхом, Эли Бушем и Скоттом Рудином. Производственный процесс на контроле у FX Productions. Премьера состоится в следующем году.

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Темы
 
Разработчики
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Технотриллер Алекса Гарленда «Разработчики» получил зелёный свет от FX

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