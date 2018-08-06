«Двойка» — тизер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Порно в блёстках. Второй сезон драмы «Двойка» обзавёлся тизером — сериал, посвящённый становлению американской секс-индустрии, вернётся в эфир кабельного канала HBO 9 сентября.

Криминальная драма повествует о пёстром и шумном полусвете Нью-Йорка 70-х годов прошлого века. Это история о легализации и расцвете современного порнобизнеса в декорациях Манхэттена, утопающего в эпидемии ВИЧ и кокаиновых сугробах.

В проекте задействованы Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Маргарита Левиева, Гари Карр, Доминик Фишбэк и другие. Соавторы «Прослушки» Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос отвечают за сценарий, а также выступают исполнительными продюсерами сериала наравне с Франко и Ниной Кострофф-Нобл («Тримей»).