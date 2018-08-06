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«Расскажи мне сказку» — трейлер

Потоковый сервис CBS All Access опубликовал первый трейлер сериала «Расскажи мне сказку» — свежего проекта Кевина Уильямсона (кинофранчайз «Крик», «Дневники вампира»). Дата премьеры — 31 октября.

Многосерийный психологический триллер — американская версия испанского многосерийного оригинала — является своеобразным пересказом известных классических сказок. События масштабной истории о любви, потере, мести и убийстве разворачиваются в современном Нью-Йорке. В 10-серийном первом сезоне переосмыслению подвергнутся «Три поросёнка», «Красная шапочка» и «Гензель и Гретель».

В сериале снимаются Джеймс Волк, Пол Уэсли, Майкл Рэймонд=Лдеймс, Сэм Джагер, Забрина Гевара, Ким Кэтролл, Билли Магнуссен и другие.

Уильямсон написал сценарий, а также выступает исполнительным продюсером сериала наряду с Аароном Карданом и Дэной Хонор. Производство занимается Kapital Entertainment.

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