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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Анимационный боевик «Дэдпул» Дональда Гловера не добрался до телеэкранов из-за Marvel

В марте надежды поклонников Дэдпула на то, что самый болтливый наёмник Marvel получит постоянную прописку на телеэкранах, не оправдались. Анонсированный более года назад анимационный комедийный боевик для взрослых «Дэдпул» от талантливого многостаночника Дональда Гловера («Атланта», «Хан Соло: Звёздные войны. Истории») получил неожиданный отказ — кабельный канал FX не стал заказывать мультсериал в разработку. Официальных объяснений помимо традиционного упоминания творческих разногласий пришлось ждать ещё несколько месяцев.

В ходе летнего пресс-тура TCA глава FX Джон Ландграф наконец-то объяснил, что стряслось. Оказывается, инициатором отказала стала компания Marvel, владеющая правами на персонажа, и ей существующие наработки отчего-то не пришлись по вкусу. Руководство канала в этом случае не посмело возразить. Вот так Ландграф технично умыл руки, добавив, что лично ему проект очень нравился.

Создателями несостоявшегося мультсериала, включая сценарную и продюсерскую работу, числились Дональд и Стивен Гловеры.

Кто ещё не видел с весны гуляющей по сети заготовки пилотного эпизода, могут оценить её сейчас, чтобы понять, чего нас лишили:

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